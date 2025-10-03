鉅亨速報 - Factset 最新調查：淡水河谷(VALE-US)EPS預估上修至1.75元，預估目標價為12.25元

search icon



Factset 最新調查：淡水河谷(VALE-US)EPS預估上修至1.75元，預估目標價為12.25元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對淡水河谷(VALE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.7元上修至1.75元，其中最高估值2.01元，最低估值1.48元，預估目標價為12.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.01(2.01)2.352.923
最低值1.48(1.48)1.231.321.14
平均值1.74(1.73)1.751.781.87
中位數1.75(1.7)1.721.641.62

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值389.41億420.38億459.22億436.55億
最低值356.17億367.99億365.57億384.02億
平均值370.51億389.57億393.97億407.25億
中位數369.93億389.96億390.96億408.66億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.014.484.001.831.37
營業收入404.27億543.95億438.59億416.56億382.13億

詳細資訊請看美股內頁：
淡水河谷(VALE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

