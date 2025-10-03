鉅亨速報 - Factset 最新調查：淡水河谷(VALE-US)EPS預估上修至1.75元，預估目標價為12.25元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對淡水河谷(VALE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.7元上修至1.75元，其中最高估值2.01元，最低估值1.48元，預估目標價為12.25元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.01(2.01)
|2.35
|2.92
|3
|最低值
|1.48(1.48)
|1.23
|1.32
|1.14
|平均值
|1.74(1.73)
|1.75
|1.78
|1.87
|中位數
|1.75(1.7)
|1.72
|1.64
|1.62
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|389.41億
|420.38億
|459.22億
|436.55億
|最低值
|356.17億
|367.99億
|365.57億
|384.02億
|平均值
|370.51億
|389.57億
|393.97億
|407.25億
|中位數
|369.93億
|389.96億
|390.96億
|408.66億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.01
|4.48
|4.00
|1.83
|1.37
|營業收入
|404.27億
|543.95億
|438.59億
|416.56億
|382.13億
詳細資訊請看美股內頁：
淡水河谷(VALE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
