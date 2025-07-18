鉅亨速報 - Factset 最新調查：淡水河谷(VALE-US)EPS預估上修至1.72元，預估目標價為12.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對淡水河谷(VALE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.64元上修至1.72元，其中最高估值2.88元，最低估值1.24元，預估目標價為12.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.88(2.88)
|2.57
|2.92
|3.35
|最低值
|1.24(1.24)
|0.89
|0.99
|1.14
|平均值
|1.7(1.69)
|1.78
|1.87
|1.85
|中位數
|1.72(1.64)
|1.82
|1.9
|1.46
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|441.74億
|420.38億
|459.22億
|440.89億
|最低值
|344.16億
|336.26億
|353.73億
|393.40億
|平均值
|375.22億
|389.57億
|398.93億
|417.49億
|中位數
|371.08億
|389.14億
|396.41億
|417.83億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.01
|4.48
|4.00
|1.83
|1.37
|營業收入
|404.27億
|543.95億
|438.59億
|416.56億
|382.13億
詳細資訊請看美股內頁：
淡水河谷(VALE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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