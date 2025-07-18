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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：淡水河谷(VALE-US)EPS預估上修至1.72元，預估目標價為12.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對淡水河谷(VALE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.64元上修至1.72元，其中最高估值2.88元，最低估值1.24元，預估目標價為12.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.88(2.88)2.572.923.35
最低值1.24(1.24)0.890.991.14
平均值1.7(1.69)1.781.871.85
中位數1.72(1.64)1.821.91.46

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值441.74億420.38億459.22億440.89億
最低值344.16億336.26億353.73億393.40億
平均值375.22億389.57億398.93億417.49億
中位數371.08億389.14億396.41億417.83億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.014.484.001.831.37
營業收入404.27億543.95億438.59億416.56億382.13億

詳細資訊請看美股內頁：
淡水河谷(VALE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVALE

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