鉅亨速報 - Factset 最新調查：淡水河谷(VALE-US)EPS預估上修至1.65元，預估目標價為12.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對淡水河谷(VALE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.61元上修至1.65元，其中最高估值2.01元，最低估值1.4元，預估目標價為12.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.01(2.01)2.352.923.16
最低值1.4(1.4)1.161.041.14
平均值1.64(1.63)1.751.831.8
中位數1.65(1.61)1.691.681.46

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值389.41億420.38億459.22億437.00億
最低值344.16億359.28億354.05億371.05億
平均值367.57億390.75億398.46億402.64億
中位數366.52億389.14億392.67億397.08億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.014.484.001.831.37
營業收入404.27億543.95億438.59億416.56億382.13億

詳細資訊請看美股內頁：
淡水河谷(VALE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

