鉅亨速報 - Factset 最新調查：淡水河谷(VALE-US)EPS預估上修至1.65元，預估目標價為12.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對淡水河谷(VALE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.61元上修至1.65元，其中最高估值2.01元，最低估值1.4元，預估目標價為12.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.01(2.01)
|2.35
|2.92
|3.16
|最低值
|1.4(1.4)
|1.16
|1.04
|1.14
|平均值
|1.64(1.63)
|1.75
|1.83
|1.8
|中位數
|1.65(1.61)
|1.69
|1.68
|1.46
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|389.41億
|420.38億
|459.22億
|437.00億
|最低值
|344.16億
|359.28億
|354.05億
|371.05億
|平均值
|367.57億
|390.75億
|398.46億
|402.64億
|中位數
|366.52億
|389.14億
|392.67億
|397.08億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.01
|4.48
|4.00
|1.83
|1.37
|營業收入
|404.27億
|543.95億
|438.59億
|416.56億
|382.13億
詳細資訊請看美股內頁：
淡水河谷(VALE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股多頭！現金流布局關鍵在？聽蕭碧燕說
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：淡水河谷(VALE-US)EPS預估上修至1.72元，預估目標價為12.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)EPS預估下修至-1.13元，預估目標價為34.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡姆登房地產信託(CPT-US)EPS預估上修至1.72元，預估目標價為122.88元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：埃塞克斯不動產信託(ESS-US)EPS預估上修至9.4元，預估目標價為295.00元
下一篇