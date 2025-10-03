鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-03 19:00

根據聯合國糧食及農業組織 (FAO) 周五 (3 日) 發布的最新報告，全球糧食商品價格在 9 月份小幅下滑，主要受到糖和乳製品價格下跌的影響。FAO 食品價格指數在 9 月平均為 128.8 點，較 8 月修正後的 129.7 點有所下降。

全球糧價9月微幅回落 肉類價格逆勢創歷史新高

儘管出現月度回落，但該指數與去年同期相比仍高出 3.4%。不過，若與 2022 年 3 月因俄烏衝突爆發而創下的歷史高點相比，目前的指數已下降了 19.6%。

在各分類指數中，糖價指數跌幅最為顯著，下跌 4.1%，達到自 2021 年 3 月以來最低。價格下跌的主要原因是巴西的食糖產量高於預期，同時印度和泰國因季風雨量充沛及種植面積擴大，收成前景看好。

乳製品價格指數也連續第 3 個月下滑，9 月份下跌了 2.6%。其中，奶油報價因北半球冰淇淋需求減弱及大洋洲生產前景改善而下跌 7.0%。奶粉價格則因主要進口國需求疲軟和出口競爭加劇而走低。

此外，穀物價格指數下跌 0.6%。國際小麥價格因需求低迷及主要生產國豐收而連續 3 個月下降。玉米價格同樣因供應充足的預期及阿根廷暫停穀物出口稅而下跌。植物油價格指數則下跌 0.7%，主要是由於馬來西亞棕櫚油庫存充足，以及阿根廷大豆油可出口供應量增加，拉低了這兩項商品的報價。

與整體趨勢相反，肉類價格指數在 9 月份上漲了 0.7%，不僅達到新的歷史高點，也比去年同期高出 6.6%。此波上漲主要由牛羊肉價格走高所驅動，而豬肉和禽肉的報價則大致保持穩定。其中，牛肉價格攀升至歷史最高點，主因是美國國內供應有限，加上有利的價差持續鼓勵進口，導致需求強勁。