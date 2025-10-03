穩定幣總供應量破3000億美元！專家：即將重構銀行、支付、零售格局

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-10-03 15:00

穩定幣總供應量剛突破 3000 億美元，這一里程碑讓「穩定幣是注定成就大業的成功故事」的說法愈發難以辯駁。這些數位資產即將走出美國法律的灰色地帶，料將深刻重塑全球資金流動的底層邏輯。

《Axios》報導，目前，3000 億美元的規模已使穩定幣躋身「具系統重要性」的金融產品之列—，這一體量可與美國大型零售貨幣市場基金媲美，也能與部分區域銀行比肩。

今年 7 月，美國國會通過《GENIUS 法案》，針對支付與結算類穩定幣建立了明確監管框架。該法案尚未生效，最晚不遲於 2027 年落地，若監管機構加快規則制定，生效時間還可能提前。

大部分穩定幣由高流動性資產 1:1 背書，主要是美債，這意味著發行方承諾，用戶可隨時以 1 美元兌 1 枚的價格贖回穩定幣，為其「穩定」屬性提供了底層支撐。

穩定幣的核心吸引力在於對支付領域的變革潛力，它能加快交易速度、降低手續費，還能實現 24 小時無休的即時結算。

過去一年，從傳統金融巨頭到金融科技新創公司，再到零售品牌，越來越多產業開始佈置，包括 PayPal、Stripe、Visa、Mastercard、亞馬遜和沃爾瑪等。

許多人看好穩定幣市場將迅速擴張至上兆美元規模，有人甚至關注的是「規模能達到多少兆美元」及「成長速度有多快」。

值得注意的是，並非這 3000 億美元的所有穩定幣都屬於《Genius 法案》認可的「超安全」類型，市場存在一些非標準化品種，但主流穩定幣仍佔絕對主導，僅 Tether 的 USDT 和 Circle 的 USDC 的市佔率便超過 80%。