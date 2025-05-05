美中農貿裂痕持續擴大 亞洲糧倉轉向南美

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 08:30

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美中之間你來我往的關稅戰，使得美國農民面臨出口重挫，而以巴西為首的南美農業大國則乘勢崛起，逐步取代美國成為中國與亞洲市場的主要糧食供應國。

關稅升溫 美中農貿關係惡化

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川普於 2025 年初重返白宮後，迅速推動關稅升級，對中國商品課徵高達 145% 的進口稅，中方則祭出 125% 的報復性關稅回應，導致美國農產品出口再度重挫。今年 1 月，美國對中國農產品出口較去年同期大減 54%，其中大豆、玉米等主力商品幾近停擺。

《Investigate Midwest》指出，美國最大出口作物大豆首當其衝。2024 年對中國出口值高達 128 億美元，如今正面臨流失風險。美國黃豆協會 (ASA) 會長兼農民 Caleb Ragland 直言：「我們在第一次貿易戰中失去近 10% 的中國市場份額，至今未能回復，若再延長戰線，將造成毀滅性打擊。」

中國從美國進口主要糧食品種逐年下跌趨勢 (2018-2024)- 鉅亨網整理

事實上，中國早在 2018 年首輪貿易戰後，便加速分散進口來源，積極拓展與南美、東協及非洲的農產合作。2024 年對美農產品進口額下滑至 292.5 億美元，較 2022 年的 428 億美元大幅減少。中國大幅擴大自巴西進口大豆與肉類，逐步擺脫對美依賴。根據《金融時報》報導，2016 至 2023 年間，美國在中國糧食進口市占率從 20.7% 降至 13.5%，巴西則從 17.2% 升至 25.2%，成為最大受益者。

亞洲買家轉向 巴西供應吃緊隱憂浮現

與此同時，亞洲市場對美國農產品的採購意願也顯著下降。《路透社》指出，由於川普政府對中國船隻課徵高達 150 萬美元的港口費，推升運費成本，亞洲買家轉向南美與黑海地區。儘管日本與南韓仍仰賴美國小麥，但飼料用玉米與大豆已轉向替代供應商。

儘管南美供應強勁，市場仍憂心若中、歐同時搶購巴西糧食，恐引發供需吃緊與價格飆升。若供應不足，不僅飼料成本攀升，最終消費者的食品價格也會上揚。

總體來看，關稅戰正持續重塑全球農產貿易格局。美國農民深陷困局，南美農業受惠崛起，而亞洲與歐洲買家則在多元布局與成本壓力之間艱難權衡。

穀物價格波動加劇，期貨避險成關鍵工具

隨著氣候變遷、貿易衝突與市場波動日益加劇，利用農產品期貨合約對沖穀物價格風險，已成為現代農業與食品產業管理價格波動的重要工具。

芝加哥商品交易所 (CME) 提供包括黃豆、小麥和玉米在內的多種穀物期貨合約，協助市場參與者有效管理風險。例如，農民尚未收成的作物屬於現貨長倉，若預期價格下跌，可透過賣出期貨合約 (建立短倉) 鎖定售價，以減少未來價格下滑的損失。

相對地，食品加工商、畜牧業者或進口商因尚未購買原料，屬於現貨短倉，若擔心價格上揚，可提前買進期貨合約 (建立長倉)，以穩定未來採購成本。

CME 微型期貨助散戶布局原物料市場

CME 穀物期貨合約不僅提供農業企業與食品產業管理成本，一般投資人也可透過這些商品參與全球原物料行情，進行資產配置與通膨對沖。

舉例來說，在通膨環境下，實體商品價格往往同步上漲。農產品期貨價格與實體糧價高度連動，投資人可透過買入期貨合約，鎖定較低的價格水位，對抗貨幣購買力下滑。例如：2022 年全球糧食危機期間，小麥與玉米期貨價格大幅飆升，不少投資人提前布局而受惠。

又如黃豆、小麥與玉米價格受氣候異常 (如乾旱、洪水)、貿易政策(如出口禁令)、地緣政治(如俄烏衝突) 高度影響。投資人可關注重大新聞，根據基本面利多／利空進行波段操作。例如：南美乾旱可能導致黃豆歉收，可提前買進黃豆期貨；中國取消美國穀物進口訂單 ，則可以考慮放空小麥或玉米期貨。

此外，CME 亦推出黃豆、小麥、玉米等微型期貨合約，規模僅為標準合約的 1/10，不僅保證金較低、風險控管更靈活，也適合用於短線操作或試水位進場。對初學者與資金有限的投資人而言，是進入期貨市場的理想選擇。