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美中農貿裂痕持續擴大 亞洲糧倉轉向南美

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 08:30

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美中農貿裂痕持續擴大 亞洲糧倉轉向南美

美中之間你來我往的關稅戰，使得美國農民面臨出口重挫，而以巴西為首的南美農業大國則乘勢崛起，逐步取代美國成為中國與亞洲市場的主要糧食供應國。

關稅升溫 美中農貿關係惡化

川普於 2025 年初重返白宮後，迅速推動關稅升級，對中國商品課徵高達 145% 的進口稅，中方則祭出 125% 的報復性關稅回應，導致美國農產品出口再度重挫。今年 1 月，美國對中國農產品出口較去年同期大減 54%，其中大豆、玉米等主力商品幾近停擺。

《Investigate Midwest》指出，美國最大出口作物大豆首當其衝。2024 年對中國出口值高達 128 億美元，如今正面臨流失風險。美國黃豆協會 (ASA) 會長兼農民 Caleb Ragland 直言：「我們在第一次貿易戰中失去近 10% 的中國市場份額，至今未能回復，若再延長戰線，將造成毀滅性打擊。」

中國從美國進口主要糧食品種逐年下跌趨勢 (2018-2024)-鉅亨網整理
中國從美國進口主要糧食品種逐年下跌趨勢 (2018-2024)- 鉅亨網整理

事實上，中國早在 2018 年首輪貿易戰後，便加速分散進口來源，積極拓展與南美、東協及非洲的農產合作。2024 年對美農產品進口額下滑至 292.5 億美元，較 2022 年的 428 億美元大幅減少。中國大幅擴大自巴西進口大豆與肉類，逐步擺脫對美依賴。根據《金融時報》報導，2016 至 2023 年間，美國在中國糧食進口市占率從 20.7% 降至 13.5%，巴西則從 17.2% 升至 25.2%，成為最大受益者。

亞洲買家轉向 巴西供應吃緊隱憂浮現

與此同時，亞洲市場對美國農產品的採購意願也顯著下降。《路透社》指出，由於川普政府對中國船隻課徵高達 150 萬美元的港口費，推升運費成本，亞洲買家轉向南美與黑海地區。儘管日本與南韓仍仰賴美國小麥，但飼料用玉米與大豆已轉向替代供應商。

儘管南美供應強勁，市場仍憂心若中、歐同時搶購巴西糧食，恐引發供需吃緊與價格飆升。若供應不足，不僅飼料成本攀升，最終消費者的食品價格也會上揚。

總體來看，關稅戰正持續重塑全球農產貿易格局。美國農民深陷困局，南美農業受惠崛起，而亞洲與歐洲買家則在多元布局與成本壓力之間艱難權衡。

穀物價格波動加劇，期貨避險成關鍵工具

隨著氣候變遷、貿易衝突與市場波動日益加劇，利用農產品期貨合約對沖穀物價格風險，已成為現代農業與食品產業管理價格波動的重要工具。

芝加哥商品交易所 (CME) 提供包括黃豆、小麥和玉米在內的多種穀物期貨合約，協助市場參與者有效管理風險。例如，農民尚未收成的作物屬於現貨長倉，若預期價格下跌，可透過賣出期貨合約 (建立短倉) 鎖定售價，以減少未來價格下滑的損失。

相對地，食品加工商、畜牧業者或進口商因尚未購買原料，屬於現貨短倉，若擔心價格上揚，可提前買進期貨合約 (建立長倉)，以穩定未來採購成本。

CME 微型期貨助散戶布局原物料市場

CME 穀物期貨合約不僅提供農業企業與食品產業管理成本，一般投資人也可透過這些商品參與全球原物料行情，進行資產配置與通膨對沖。

舉例來說，在通膨環境下，實體商品價格往往同步上漲。農產品期貨價格與實體糧價高度連動，投資人可透過買入期貨合約，鎖定較低的價格水位，對抗貨幣購買力下滑。例如：2022 年全球糧食危機期間，小麥與玉米期貨價格大幅飆升，不少投資人提前布局而受惠。

又如黃豆、小麥與玉米價格受氣候異常 (如乾旱、洪水)、貿易政策(如出口禁令)、地緣政治(如俄烏衝突) 高度影響。投資人可關注重大新聞，根據基本面利多／利空進行波段操作。例如：南美乾旱可能導致黃豆歉收，可提前買進黃豆期貨；中國取消美國穀物進口訂單 ，則可以考慮放空小麥或玉米期貨。

此外，CME 亦推出黃豆、小麥、玉米等微型期貨合約，規模僅為標準合約的 1/10，不僅保證金較低、風險控管更靈活，也適合用於短線操作或試水位進場。對初學者與資金有限的投資人而言，是進入期貨市場的理想選擇。

無論是對抗通膨、捕捉產業機會，或進行資產配置，黃豆、小麥與玉米期貨都是值得關注的投資工具。建議投資人可先從微型合約入手，熟悉商品特性與市場節奏，再依風險承受度擬定操作策略，逐步建立自己的商品投資優勢。

 

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關稅戰川普CME芝加哥商業交易所小資族貿易戰避險微型期貨農產品玉米大豆小麥黃豆

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