日股超車美台！外資單月買超創紀錄 法人：改革催化日經多頭格局 長線獲利爆發

2025-10-03

在全球市場目光聚焦於美國與新興市場之際，日本股市正憑藉深化的企業治理改革與經濟結構轉型，迎來結構性成長契機，成為國際資金追逐的新寵。法人看好日股不僅在今年以來表現優於美、台等主要市場，且在長期趨勢上已確認進入上升軌道，長線多頭格局清晰可見。

日股超車美台！外資單月買超創紀錄 法人：改革催化日經多頭格局 評價面具上漲吸引力。（圖: shutterstock)

日本經濟已成功擺脫近 30 年來的通貨緊縮陰霾，步入通膨與成長並進的新階段。最主要的推動力來自於東京證券交易所（東證） 自 2023 年起積極推動的資本市場改革。東證要求上市公司強化對 資本成本與股價 的重視，促使超過九成的 Prime 市場企業提出具體改善措施，積極推動資本再配置、解除交叉持股，並透過增加 股票回購與股利發放來提高股東權益報酬率（ROE）。

野村投信指出，企業經營思維的轉變，將 ROE 視為提升企業價值的關鍵，打造了健康的財務體質。儘管日本企業的 ROE（2024 財年預估為 9.4%）仍低於美股，但這一改善趨勢，配合日本正式進入通膨環境，企業更傾向將資金投入未來成長機會，為日股提供強勁的基本面支撐。

全球投資人的高度關注下，國際資金對日股的信心達到歷史新高。今年 4 月，外資單月買超日股高達 3.67 兆日圓，創下歷年單月最高紀錄。此外，股神巴菲特持續加碼看好日本五大商社，並高喊「50 年不賣」，展現對日本企業的長期信任。

根據統計，從長期來看，自 2012 年底日本推動「安倍經濟學」以來，TOPIX 指數（東證股價指數） 的漲幅已達 4.14 倍，與同期美股標普 500 指數的漲幅相當，顯示日股的長期投資價值逐步獲得肯定。

在強勁的基本面支撐下，今年以來日本東證報酬指數 上漲 15.29%，表現優於美國標普 500 指數的 14.35% 及台灣加權報酬指數。更重要的是，日股在估值面仍具上漲空間：TOPIX 的本益比（PER）與股價淨值比（PBR）分別為 16.4 與 1.56，遠低於美股的 24.3 與 5.29，反映出日股的評價仍具吸引力。