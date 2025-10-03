普發1萬何時到手？卓榮泰曝光進度 駁「可發而不發」謠言

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-03 17:25

‌



行政院長卓榮泰於今（3）日再度赴立法院，針對「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」（總額 5500 億元）編列經過進行報告及備詢。這項預算的核心之一，即攸關全國 2357 萬國民生計的普發 1 萬元現金，其發放時間點成為朝野立委及全民關注的焦點。

2357萬人關心普發1萬何時到手？卓榮泰曝光進度 駁「可發而不發」謠言。（鉅亨網資料照）

卓榮泰於會中駁斥外界「行政院可發而不發」的謠言，並明確給出發放時程承諾：只要立法院完成特別預算案的三讀程序，行政院就能在「一個月內」啟動普發現金作業，力拚 7 個月內完成全數發放。

‌



在立法院加速審查的背景下，外界對於普發現金何時到手，推估聲浪不斷。有立法院人士樂觀預估，若審查程序順利進行，特別預算最快有望在 17 日 完成三讀程序，民眾便有可能在 10 月底 收到這筆一萬元現金。

卓榮泰強調，行政院對於先期作業與系統修改均已同步整備，「立法院程序快，行政院發放的就會快」，懇請朝野立委能夠鼎力支持，儘早通過本特別預算案，讓各項協助與強化措施能及早推動，減輕企業與勞工衝擊，並擴大照顧弱勢族群。

卓榮泰說明，因應美國關稅變革對我國產業結構的衝擊及全球貿易秩序重整，行政院以「支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性」四大主軸為核心編列特別預算，期程自今年 3 月 12 日至 116 年 12 月 31 日止。

此次歲出共編列 5500 億元，另預留後續編列額度 200 億元，以因應台美關稅談判底定後可能衍生的加強支持需求。

在預算分配上，「照顧民生」（3070 億元）是預算佔比最大項目，其中「強化民眾消費韌性的普發現金」編列 2360 億元，佔了該主軸的絕大部分（約 76.8%）；此外，還包括挹注勞保與健保基金共 300 億元。

其他主軸分配如下：

「支持產業」編列 780 億元，用於企業融資、利息減免與開拓多元市場等。

「安定就業」編列 150 億元，辦理勞工就業通、失業青年訓練獎勵等計畫。

「強化韌性」編列 1500 億元，主要用於強化國土防衛能量（780 億元）及提升資通作業環境（720 億元）。