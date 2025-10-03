中印關係回暖 中斷5年直飛航班有望十月底前復航

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-03 13:20

印度當局周四 (2 日) 宣布，在歷經長達 5 年的中斷後，印度與中國計畫恢復部分城市間的直飛航班。此舉被視為這兩個亞洲大國之間關係開始解凍的重要信號。

中印關係回暖 中斷5年直飛航班有望十月復航(圖:shutterstock)

中印兩國間的直飛航班，自 2020 年因新冠疫情爆發而暫停。隨後，由於雙方在喜馬拉雅山區的邊境爭議升級，爆發了數十年來最嚴重的流血衝突，導致高層政治往來凍結，航班也遲遲未能恢復。這場衝突造成 20 名印度士兵與 4 名中國士兵喪生，使兩國關係降至冰點。

印度駐中國大使館透過社群媒體表示，恢復通航是印度政府「推動印中關係逐步正常化方針」的一部分。預計在獲得商業航空公司的決定後，指定城市間的航班最快將於十月下旬恢復。

印度最大的航空公司 IndiGo 已率先宣布，將於 10 月 26 日重啟從印度加爾各答飛往中國廣州的航班。