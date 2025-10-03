鉅亨網新聞中心 2025-10-03 10:17

法國全國工會與社會運動組織周四 (2 日) 發起大規模示威抗議，新總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）火速在同日透露了一系列正在研擬中的減稅和減負措施，旨在直接回應法國民眾對購買力的長期擔憂，特別是在 2026 年預算案公佈前夕，試圖平衡日益升高的社會壓力。

加班減稅、馬克宏獎金回歸？法國新總理透露4項減稅構想（圖：REUTERS/TPG）

本次示威主要由各大工會組織發起，訴求包括政府撤銷不受歡迎的退休金改革、增加公共服務的投入，以及推動更公平的稅收政策。面對街頭此起彼落的抗議聲浪，勒科爾尼選擇迅速拋出多項設想，展現政府在預算前夕緩和局勢的意願。

四大減負措施 鎖定勞工與家庭

總理府透露，這四項正在研究的措施核心目的在於「有利於勞動者」，集中於提升中低收入群體的實際可支配收入：

調整雙職工最低工資家庭所得稅： 針對夫妻雙方均為最低工資收入者可能因家庭收入合併而產生的稅負問題，總理考慮調整計稅標準，使其按「視為單身最低工資」繳稅，確保最基層家庭能進一步減輕稅負。

恢復「馬克宏獎金」稅優： 俗稱「價值分享獎金」的措施可能會恢復所得稅豁免。該獎金最初在「黃背心」危機期間推出，允許企業以稅優方式向員工發放獎金，以快速增加中低收入群體的實際收入。

新總理拒絕左翼訴求 分歧仍存

儘管釋出減稅信號，總理府也明確拒絕了左翼政黨和工會提出的一些核心要求，包括對富人徵收「祖克曼稅」（Zuckman Tax）或恢復財富稅（ISF），並重申不會暫停退休制度改革。

新任總理勒科爾尼表示，雖然「有些稅會增加，有些稅會減少」，但他提出的方案目標是實質性地減輕勞動者負擔。然而，工會方面已公開批評這些措施「遠不足以回應基層的訴求」，並強調如果預算案缺乏實質性調整，未來將繼續發起動員行動。