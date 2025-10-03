鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-03 10:15

‌



國際油價周四 (2 日) 震盪走低，WTI 原油近月合約收在每桶 60.5 美元附近，逼近四個月低點，布蘭特原油則跌至 64 美元下方，創 7 月以來新低，主要因為市場對美國經濟前景感到擔憂，以及受到 OPEC + 即將進一步增產消息影響。不過，俄羅斯與伊朗的地緣政治變量，仍可能讓油價在短期內出現劇烈波動。

油價近4個月低！OPEC+周日恐宣布新一輪增產+地緣風險 60美元大關下周將失守？（圖：Shutterstock）

作為全球原油供應的「調節者」，OPEC + 產量決策直接影響市場平衡。依照日程，OPEC + 將於周 (5) 日召開線上會議，敲定 11 月的產量安排。該聯盟石油產量佔全球一半，減產或增產策略一直是油價波動的核心驅動因素。

‌



回顧歷史，OPEC + 為平衡疫情後市場，曾在 2022 年實施高峰達每日減產 585 萬桶 (包括 220 萬桶自願減產、165 萬桶額外減產及 200 萬桶集體減產)，但從今年 4 月起放棄減產，一來為提升市占率，二來回應美國總統川普的降油價要求。

今年 9 月底前，8 個參與減產的成員國已完全取消 220 萬桶的自願減產，本月開始也將取消第二項 165 萬桶減產中的部分，當月將實現每日減產 13.7 萬桶。

消息人士透露，由於成員國急於奪回市場份額，OPEC + 很可能周日確認 11 月每日再增產 13.7 萬桶，但值得注意的是，目前增產執行率仍不達標，4 月至 8 月，OPEC + 僅完成計畫增產的 75%，較目標少了近 50 萬桶。

此外，伊拉克北部庫德地區的原油出口恢復，也為供應端增添壓力。上周六 (9 月 27 日)，中斷兩年半的輸油管重新啟用，預計最終將透過土耳其傑伊漢港每日向國際市場輸送 23 萬桶原油。這一通道的恢復，相當於給全球供應再添「增量包」。

地緣政治因素也可能成為油價的「穩定器」或「催化劑」。俄羅斯副總理諾瓦克上月宣布，將柴油出口禁令延長至年底，維持汽油出口禁令。由於煉油產能下降，俄國多地已出現燃料短缺。市場正密切關注兩個問題，一是歐盟擬對第三國石油實體實施制裁的提案，二是川普呼籲北約盟友停止購買俄國能源。

原油經紀商 PVM 高級分析師 Tamas Varga 指出，俄國成品油出口已降至 2020 年來新低，影響規模約為每日百萬桶。為彌補收入缺口，俄國可能轉向增加原油出口，但烏克蘭近期襲擊了俄國原油裝貨設施，讓「以原油替代成品油」的計畫受阻。畢竟，俄國石油收入佔財政預算 30%-50%，出口穩定性直接關乎經濟命脈。

伊朗方面，隨著聯合國恢復對其核子計畫的制裁，德黑蘭已警告將強硬回應。今年 6-8 月，伊朗日均原油出口超 160 萬桶，若制裁升級，這一部分的供應可能面臨緊縮風險。

對於未來油價走勢，國際能源署 (IEA) 與 OPEC 給出截然不同的預測。IEA 上月上調供應預期，預計今年全球石油供應每日將成長 270 萬桶，此前為 250 萬桶，需求成長 73.7 萬桶，此前為 68.5 萬桶，明年供應增長將超需求，過剩規模比此前預期更大。

IEA 指出，美國、巴西、加拿大等非 OPEC 國家的產量成長，正在抵銷 OPEC + 的減產努力。

相較之下，OPEC 維持需求預期不變，預估今年全球需求每日將成長 129 萬桶，明年將成長 138 萬桶。該組織認為，主要經濟體消費韌性及財政刺激，將持續支撐經濟成長，進而拉動石油需求。

Varga 分析指出，短期內俄國出口能力的不確定性，以及可能到來的進一步制裁，限制了油價下跌空間，但 OPEC + 選擇持續增產，邏輯在於奪回市占率。若不持續釋放產能，可能失去新舊客戶的信任，無法透過供應穩定性影響油價。

加拿大皇家銀行資本市場在最新研究報告钟提醒，10 月地緣政治意外事件的風險正在上升。儘管市場主流觀點認為第四季原油將供應過剩，但參與者必須將「俄烏衝突升級」「伊朗制裁報復」等因素納入考量。