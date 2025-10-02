search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 邁達特(6112)9月營收19.36億元年增率高達39.38％

鉅亨網新聞中心


邁達特(6112-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣19.36億元，年增率39.38%，月增率7.97%。

今年1-9月累計營收為162.34億元，累計年增率20.56%。

最新價為51.3元，近5日股價上漲0.58%，相關資訊服務下跌-0.01%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+377 張
  • 外資買賣超：+386 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-9 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 19.36億 39% 8%
25/8 17.93億 24% -6%
25/7 19.16億 32% -12%
25/6 21.72億 42% 11%
25/5 19.65億 40% 14%
25/4 17.28億 16% 9%

邁達特(6112-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為資通訊基礎架構 數據運算及運用 數位化整合 雲端應用軟體及服務。其他產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收邁達特

相關行情

台股首頁我要存股
邁達特51.3-0.58%
美元/台幣30.415-0.12%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty