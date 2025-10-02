營收速報 - 邁達特(6112)9月營收19.36億元年增率高達39.38％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為162.34億元，累計年增率20.56%。
最新價為51.3元，近5日股價上漲0.58%，相關資訊服務下跌-0.01%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+377 張
- 外資買賣超：+386 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-9 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|19.36億
|39%
|8%
|25/8
|17.93億
|24%
|-6%
|25/7
|19.16億
|32%
|-12%
|25/6
|21.72億
|42%
|11%
|25/5
|19.65億
|40%
|14%
|25/4
|17.28億
|16%
|9%
邁達特(6112-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為資通訊基礎架構 數據運算及運用 數位化整合 雲端應用軟體及服務。其他產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 台灣8月手機市場三星險勝蘋果奪市占龍頭 OPPO顯著成長
- 買在股價小時候、聯鈞⊕、均豪、華星光、【10月神奇寶貝】開放免費索取
- 國發基金好佛！創業天使投資方案享一站式服務「翅膀硬了」還能1.5倍優惠價買回持股
- 外資喊到1600元！台積電2奈米＋CoWoS點火AI爆發
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇