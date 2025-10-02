寧德時代股價今早盤衝上600港元大關 上市四個多月漲逾120%

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-02 13:00

今 (2) 日是中國國慶假期第二天，港股市場恢復交易，三大指數高開高走。截至午間收盤，恒生指數漲 1.45% 至 27245.68 點，恒生科技指數漲 2.66%，國企指數漲 1.63%。

寧德時代股價衝上600港元大關 上市4個多月漲幅逾1.2倍（圖：Shutterstock）

焦點個股方面，寧德時代 (03750-HK) 早盤高開近 5%，股價突破 600 港元大關，總市值攀升至 2.73 兆港元。

寧德時代 (300750-CN) 周二 (9 月 30 日) 在 A 股收於 402 元人民幣，截至今日開盤，寧德時代 H 股較 A 股溢價幅度達 36.63%。

作為 2025 年 5 月 20 日才在香港聯合交易所主板掛牌的新股，短短 4 個多月時間，其股價較上市初期漲幅已超 120%，展現出強勁的市場爆發力。

太平洋證券表示，根據半年報，寧德時代今年上半年實現收入 1788.86 億元，年增 7.27%，實現歸母淨利 304.85 億元，年增 33.33%，扣非淨利 271.97 億元，年增 35.62%。寧德時代全球市佔率持續領先，電池產量穩定成長。同時，獲利能力穩定提升，創新產品矩陣升級構築新成長引擎。此外，寧德時代全球化佈局加速，產能建設穩步推進。