時薪超車月薪！明年打工時薪196元雇主會「挑人」3大熱門兼差最夯

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-02 12:00

‌



勞動部最低工資審議會已拍板，明年 1 月起，月薪從 2 萬 8590 元調高至 2 萬 9500 元；時薪則從 190 元調高為 196 元。值得注意的是，若以新時薪計算，每月工作 20 天、每天 8 小時，月收入可達 3 萬 1360 元，比最低月薪多出 1,860 元，形成「打工時薪超越月薪」的現象。社群平台上近期討論熱烈，不少網友抱怨短期打工難找，甚至質疑「缺工是假消息，實情是企業在挑人」。

時薪超車月薪！明年打工時薪196元雇主「挑人」 人力銀行點名3大熱門兼差最夯。（圖: shutterstock)

根據 1111 人力銀行調查，今年因美國對等關稅影響，面對公司前景不明朗，有 18% 的受訪者選擇兼差來分散風險，將目光投向短期打工市場。有網友在社群發文抱怨「今年的短期打工特別難找」，引發熱議。有網友直言「應徵面試都沒上，好神奇，沒有缺工，是公司挑人挑得很」，但也有人分享「台北比較好找，其實就是看你願不願意做」。這些正反意見反映出台灣短期打工市場的真實矛盾：職缺存在，但未必人人都願意接受。

‌



進一步觀察 1111 人力銀行調查，最受歡迎的兼職工作前三名依序為：文書行政（24.3%）、餐飲內外場（15.2%）、理貨人員（12.1%）。這些工作時間相對彈性且門檻不高，因此特別容易被學生族與兼職者接納。1111 人力銀行發言人曾仲葳分析，在基本時薪連年調漲的誘因下，加上生活壓力，民眾兼差意願大幅提升。她也觀察到，正因時薪連年漲，對於超級缺工的產業而言，若只提供最低時薪，恐怕難以搶到人才。

為了提升打工求職效率，1111 人力銀行特別推出「1111 立即上工」專區（https://events.1111.com.tw/gig/），整合全台即時釋出的兼職與短期職缺。不同於傳統應徵流程，「立即上工」主打快速媒合，能讓求職者即時看到可上工的工作，縮短等待時間，幫助企業快速補足人力。平台依照地區、工作性質分類，滿足學生、上班族、自由工作者等族群的需求。不論是餐飲旅宿業的人手短缺、百貨週年慶臨時工，或年末物流理貨高峰，「立即上工」都能即時提供對接，滿足「缺人急招」與「找工即上」的雙向需求。