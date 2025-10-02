4大公股銀首波加入！Fast-ID跨行「秒驗」身份 一銀祭高利活存、臺企銀10月底上線

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-02 19:09

金管會攜手金融行動身分識別聯盟（金融 Fast-ID 聯盟）共同推動建置的「金融 Fast-ID 驗證轉接中心」（驗轉中心）已啟動試辦上線，標誌著台灣數位金融服務邁入「跨機構、無密碼」身分識別的新階段，將大幅提升金融服務的安全性與便利性，加速數位金融發展與多元應用。

4大公股銀領跑！Fast-ID免密碼跨行「秒驗」身份 一銀祭高利活存、臺企銀10月底上線。（圖:臺企銀提供）

驗轉中心的首波試辦共有 7 家銀行參與介接，其中包含兆豐銀行、第一銀行、華南銀行及臺灣企銀 (2834-TW) 等四家公股銀行，透過驗轉中心，民眾可使用單一數位身分，在不同銀行間完成身分驗證，解決了過去數位服務各自為政、重複驗證的痛點，實現身分驗證的跨體系互通。

第一銀行率先完成與財金公司「金融 Fast-ID 驗證轉接中心」的技術串接，成為首波開通雙向驗證服務的先導銀行，同時取得「請求驗證機構（RP）」及「驗證機構（IDP）」雙重資格。

一銀將 Fast-ID 率先運用於開立 iLEO 數位帳戶，未來民眾申辦 iLEO 數位帳戶時，可使用他行的 Fast-ID 快速完成驗證。此外，客戶透過 iLEO APP 註冊的金融 Fast-ID，也可運用於其他支援此驗證方式的金融服務，大幅簡化線上申請流程。

為慶祝新機制上線，一銀同步提供多項優惠回饋。新開立 iLEO 數位帳戶的客戶，年底前可享新臺幣 12 萬元內 2％高利活存優惠，並享有每月跨行轉帳及跨行提款各 10 次免手續費。此外，10 月起至年底，首次申辦 iLEO 數位帳戶並完成指定任務，可獲得限量新戶禮最高 mo 幣 150 點。線上換匯達指定條件者，新舊戶皆有機會再享最高 mo 幣 3,678 點回饋。

臺灣企銀亦積極導入金融 Fast-ID 機制，並預計於今年 10 月底正式上線。客戶申辦「行動銀行 APP」行動裝置綁定時，若已在任一家驗證機構完成 Fast-ID 註冊，即可透過驗轉中心，利用生物辨識（如指紋、臉部辨識）快速完成驗證，無須再使用晶片金融卡或一次性密碼，大幅簡化流程並提升安全性。