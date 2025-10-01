search icon



盤中速報 - IDEXX實驗室(IDXX-US)大跌5.08%，報606.47美元

鉅亨網新聞中心


IDEXX實驗室(IDXX-US)截至台北時間01日23:32股價下跌32.43美元，報606.47美元，跌幅5.08%，成交量185,024（股），盤中最高價638.24美元、最低價606.47美元。

美股指數盤中表現

IDEXX實驗室(IDXX-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-1.46%
  • 近 1 月：-1.27%
  • 近 3 月：+19.12%
  • 近 6 月：+53.63%
  • 今年以來：+54.53%

美股盤中速報IDEXX實驗室

台股首頁我要存股
S&P 5006696.970.13%
道瓊指數46486.560.19%
NASDAQ22685.67+0.11%
費城半導體6425.300.87%
IDEXX實驗室605.265-5.26%

