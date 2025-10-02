盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.01%，報135.7美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間02日01:37股價上漲6.48美元，報135.70美元，漲幅5.01%，成交量429,719（股），盤中最高價135.78美元、最低價127.34美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.49%
- 近 1 月：+21.91%
- 近 3 月：+28.03%
- 近 6 月：+5.86%
- 今年以來：-22.47%
