盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.01%，報135.7美元

鉅亨網新聞中心


Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間02日01:37股價上漲6.48美元，報135.70美元，漲幅5.01%，成交量429,719（股），盤中最高價135.78美元、最低價127.34美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-5.49%
  • 近 1 月：+21.91%
  • 近 3 月：+28.03%
  • 近 6 月：+5.86%
  • 今年以來：-22.47%

美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

台股首頁我要存股
S&P 5006716.290.42%
道瓊指數46504.430.23%
NASDAQ22775.23+0.51%
費城半導體6457.811.38%
Onto Innovation Inc.136.62+5.73%

