鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估上修至-0.13元，預估目標價為29.48元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共35位分析師，對小鵬汽車(XPEV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.13元上修至-0.13元，其中最高估值-0.01元，最低估值-0.65元，預估目標價為29.48元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.01(-0.01)
|0.61
|1.44
|最低值
|-0.65(-0.65)
|-0.27
|-0.05
|平均值
|-0.18(-0.18)
|0.24
|0.56
|中位數
|-0.13(-0.13)
|0.23
|0.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|139.42億
|223.82億
|344.65億
|最低值
|105.58億
|129.46億
|140.12億
|平均值
|120.91億
|174.24億
|214.12億
|中位數
|120.23億
|168.23億
|201.90億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.84
|-0.92
|-1.58
|-1.68
|-0.85
|營業收入
|8.47億
|32.54億
|39.88億
|43.30億
|56.78億
詳細資訊請看美股內頁：
小鵬汽車(XPEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
