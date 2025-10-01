鉅亨速報 - Factset 最新調查：QXO, Inc.(QXO-US)EPS預估下修至0.36元，預估目標價為30.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對QXO, Inc.(QXO-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.37元下修至0.36元，其中最高估值0.43元，最低估值0.25元，預估目標價為30.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.43(0.43)
|0.73
|1.01
|1.2
|最低值
|0.25(0.25)
|0.37
|0.51
|0.69
|平均值
|0.35(0.35)
|0.5
|0.77
|1.06
|中位數
|0.36(0.37)
|0.5
|0.76
|1.11
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|72.12億
|121.57億
|175.10億
|207.38億
|最低值
|70.68億
|105.05億
|112.80億
|119.69億
|平均值
|71.32億
|114.02億
|154.41億
|189.19億
|中位數
|71.21億
|116.03億
|155.33億
|199.10億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.32
|-0.24
|-0.40
|-1.60
|-0.11
|營業收入
|4,122萬
|4,170萬
|4,499萬
|5,452萬
|5,687萬
詳細資訊請看美股內頁：
QXO, Inc.(QXO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
