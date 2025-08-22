search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：QXO, Inc.QXO-US的目標價調升至32元，幅度約3.23%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對QXO, Inc.(QXO-US)提出目標價估值：中位數由31元上修至32元，調升幅度3.23%。其中最高估值50元，最低估值27元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予QXO, Inc.評價：積極樂觀10位、保持中立0位、保守悲觀0位。

QXO, Inc.今(22日)收盤價為19.3元。近5日股價下跌3.23%，標普指數下跌1.52%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股QXO市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
QXO, Inc.19.935+5.92%

延伸閱讀



Empty