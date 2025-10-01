藍新集團旗下簡單行動支付獲選公會首屆理事 年底推全新收款服務

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-01 19:09

藍新集團旗下簡單行動支付獲選公會首屆理事 全新收款服務將於年底上線。(圖：智冠提供)

簡單行動支付總經理劉雲輝表示，隨著政府推動非現金支付、TWQR 支援的電子錢包不斷增加，未來還將涵蓋日本、新加坡、韓國等主流錢包，觀察到實體商家導入多元支付時，首先遇到設備限制造成無法順利收款。

因此，簡單行動支付年底將推出能整合國內外電子錢包的掃碼收款解決方案，全新收款服務能協助商家、系統廠商及銀行整合現有服務，讓終端具備更全面支付能力，滿足消費者日益多元的支付需求。

簡單行動支付今日也攜手國內專營、兼營電子支付、國外小額匯兌等 36 家業者，宣布「中華民國電子支付商業同業公會」正式成立，為台灣電支產業揭開新篇章。