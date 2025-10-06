降息、關稅及新會計準則夾擊！除調整美元部位迎戰 KPMG揭台企靠「這招」拆彈

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-06 11:15

隨著全球經濟環境迎來重大轉折，企業正面臨前所未有的雙重挑戰。在外部，美國聯準會啟動降息週期、美元預期進入貶值階段，加上川普政府推動新一輪對等關稅政策，使全球企業暴露於匯率波動與貿易環境重塑的風險之下。在內部，國際會計準則理事會（IASB）發布的 IFRS 18 新準則即將於 2027 年 1 月 1 日生效，將對企業的財務揭露與績效評估帶來深遠影響。

面對制度轉型與市場動盪的雙重壓力，KPMG 安侯建業日前舉辦讀書會，聚焦探討企業應如何透過策略性併購，快速調整產能布局、分散風險，將變局轉化為建立新秩序的契機。

後關稅時代：美元走弱與併購轉型新趨勢

在貿易政策變化下，市場對美元的持有信心受到衝擊。台新國際商業銀行首席外匯策略師陳有忠預測，在美國通膨、工作力需求疲軟和經濟放緩的背景下，美國聯準會（Fed）從九月開始降息，預期至 2026 年將再降息三至四次，這將驅使美元走弱。他提醒，美元步入貶值週期，企業應審慎管理投資組合中的美元曝險部位，並可考慮在美元短期反彈時機進行調節，轉向非美元貨幣或黃金等避險資產。

針對後關稅時代的併購轉型策略趨勢，KPMG 畢馬威財務諮詢執行副總經理陳傑曦指出，面對匯率與關稅的雙重衝擊，併購是企業快速達成移轉分散區域產能及開拓多元國家市場的最佳途徑。此種地緣布局的新樣態併購策略，可歸納為：深化美國在地製造布局、受惠美墨加協定（USMCA）、重新配置產能至低關稅地區，以及增加美國以外市場份額等四大方向。

在併購實務上，企業應在交易評估階段進行供應鏈與稅務實地查核，並於標的價值分析中納入各種關稅情境模擬，以制定合理出價策略。此外，協商交易合約時，可將價金支付方式、聲明與保證條款，以及重大不利改變（MAC）條款納入關稅相關條件，以有效分攤風險。

KPMG 安侯建業稅務投資部執業會計師洪銘鴻提醒，不同併購策略與方式對雙方稅負影響各異，企業應依現有股權結構評估採合併、股份轉換或業務分割等方案的適切性。執業會計師張智揚則強調，面對全球關稅與反避稅環境日益嚴峻，企業若能透過併購加速規模化與轉型，將更具因應外部環境變動的彈性與韌性。

IFRS 18 上路在即：重塑財報揭露與溝通架構

除了外部市場壓力，企業內部也將迎來財務報告的重大變革。IFRS 18 新準則將於 2027 年上路，全面取代 IAS 1，重構損益表架構與揭露方式。雖不改變淨利計算，但新準則引入了「營業淨利」強制性小計，並將損益項目分為營業、投資、籌資等五大類，大幅提升資訊的可比性與透明度。

KPMG 安侯建業執業會計師陳政學指出，IFRS 18 讓財報更貼近投資人視角，企業應審慎規劃報導架構轉換，確保資訊一致性與決策有用性。企業除了須揭露強制性小計，也可額外呈現其他結構化小計，以利投資人理解核心獲利能力。

此外，IFRS 18 首度要求揭露管理階層定義的績效衡量（MPM），如 EBITDA 等非 GAAP 指標。企業須在附註中說明計算方式與調節項目，以強化資訊透明度與決策價值。KPMG 安侯建業審計部執業會計師柯有聰提醒，MPM 揭露不僅是技術挑戰，更關乎企業與市場的溝通策略，應確保一致性與代表性。