裕慶 -KY印尼新產能預計第四季投產 單季可望貢獻逾5000萬元產值

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-23 19:07

‌



裕慶 -KY董事長廖昭宜。(鉅亨網記者張欽發攝)

裕慶 -KY 對印尼廠的設置，目前由中國大陸及來自台灣幹部都已到位，且設備完成進駐，目前在等待的印尼政府保稅許可預計在 9 月底拿到手後正式投產，依裕慶規劃的印尼廠生產目標， 2025 年第四季產出 5000-7000 萬元，而 2026 年一整年則規劃產出金額目標在 2-3 億元。

‌



而據了解，裕慶 - KY 由印尼出口到美國的貨架關稅爲鋼鐵製品的 50% 加上川普總統提出的 25% 對等關稅，合計爲 75%，比起由中國大陸出口到美國的貨架關稅鋼鐵製品的 50% 加上川普總統提出的 45% 對等關稅，合計爲 95% 關稅，也讓兩地的出口成本產生差異。

此外，裕慶 -KY 在另一開源管道上，則取得中國全家商店連鎖體系的商店陳列貨架的供貨權，裕慶 -KY 並已在第三季開始出貨，而第四季來自中國全家商店貨架需求數量更高，而 裕慶 -KY 也在進行產能調整因應之中。

裕慶 - KY 2025 年 8 月營收爲 3.56 億元，月減 15.69%，年增 20.78%，2025 年 1-8 月營收 23.75 億元，年減 4.87%。裕慶送件擬發行 10 億元無擔保可轉換公司債 (CB)，已獲金管會申報生效，這是裕慶上市以來首度市場籌資，募集資金用於償還，充實營運資金所需。

裕慶 - KY 擬發行無擔保可轉換公司債 (CB)，發行總額上限為 10 億元，發行期間 3 年，主辦券商爲凱基證券。

裕慶 – KY 集團積極擴大商用展示架 ODM 業務動能，打造中長期營運成長引擎，透過強化資金結構、充分整合集團資源，以提高整體業務接單、擴大客戶群之利基，創造未來營運良好發展前景。

裕慶 - KY 仍看好旗下商用展示架 ODM 業務為營運成長主力與集團業務發展重點，近年積極完善「設計 + 製造 + 服務」一條龍業務模式，有效滿足多元國際品牌、大型通路客戶客製化商用展示架訂單需求，帶動整體客戶服務量體規模擴大，2025 年第二季商用展示架業務營收比重較去年同期的 73.68% 提高至 82.93%。

此外，觀察 2025 年下半年隨著美國最大平價服飾與家飾零售商 (R) 門市收銀區改造，第三季將迎來大幅放量改造計畫，以及全球最大飲料商 (C)、美國最大西部服飾零售商 (B) 的商用展示架新專案等，也有望挹注商慶旗下商用展示架業務營運。