盤後速報 - 達爾膚(6523)次交易(2)日除息2元，參考價122.5元
達爾膚(6523-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為122.5元，相較今日收盤價124.50元，息值合計為2.0元，股息殖利率1.61%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/02
|124.50
|2.0
|1.61%
|0.0
|2025/07/03
|134.0
|2.0
|1.49%
|0.0
|2025/03/27
|148.5
|2.0
|1.35%
|0.0
|2024/11/28
|158.0
|5.0
|3.16%
|0.0
|2024/10/03
|153.5
|2.0
|1.3%
|0.0
