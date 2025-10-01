search icon



盤後速報 - 達爾膚(6523)次交易(2)日除息2元，參考價122.5元

鉅亨網新聞中心


達爾膚(6523-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為122.5元，相較今日收盤價124.50元，息值合計為2.0元，股息殖利率1.61%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/02 124.50 2.0 1.61% 0.0
2025/07/03 134.0 2.0 1.49% 0.0
2025/03/27 148.5 2.0 1.35% 0.0
2024/11/28 158.0 5.0 3.16% 0.0
2024/10/03 153.5 2.0 1.3% 0.0

#動能均線獲利股

中弱短強
達爾膚

66.67%

勝率

