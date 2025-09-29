盤後速報 - 愛山林(2540)次交易(30)日除權息5元，參考價56.07元
愛山林(2540-TW)次交易(30)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1元，股票股利4元，合計股利5元。
首日參考價為56.07元，相較今日收盤價79.50元，權息值合計為23.43元，股息殖利率1.26%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/30
|79.50
|1.0
|1.26%
|4.0
|2024/09/12
|192.0
|1.5
|0.78%
|5.0
|2023/09/13
|98.0
|1.5
|1.53%
|3.5
|2022/09/19
|150.0
|3.5
|2.33%
|6.5
|2021/10/26
|90.0
|1.0
|1.11%
|1.0
