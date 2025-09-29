search icon



盤後速報 - 愛山林(2540)次交易(30)日除權息5元，參考價56.07元

鉅亨網新聞中心


愛山林(2540-TW)次交易(30)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1元，股票股利4元，合計股利5元。

首日參考價為56.07元，相較今日收盤價79.50元，權息值合計為23.43元，股息殖利率1.26%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/30 79.50 1.0 1.26% 4.0
2024/09/12 192.0 1.5 0.78% 5.0
2023/09/13 98.0 1.5 1.53% 3.5
2022/09/19 150.0 3.5 2.33% 6.5
2021/10/26 90.0 1.0 1.11% 1.0

台股台股除權息台股盤後盤後速報

愛山林79.5+0.13%

