search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤後速報 - 和勤(1586)下週(10月9日)除息0.3元，預估參考價26.6元

鉅亨網新聞中心


和勤(1586-TW)下週(10月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

以今日(10月2日)收盤價26.90元計算，預估參考價為26.6元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.12%。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

和勤(1586-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各類電子及汽車零件之加工製造買賣之產品業務。近5日股價下跌2.34%，櫃買市場加權指數下跌1.28%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/09 26.90 0.3 1.12% 0.0
2024/11/11 32.65 0.1003 0.31% 0.0301
2023/10/02 33.7 0.2 0.59% 0.05
2022/09/01 38.75 0.6588 1.7% 0.0
2021/09/29 40.0 0.8007 2.0% 0.2002

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數26378.39+1.52%
和勤26.9-0.74%

鉅亨贏指標

了解更多

#利多出貨

偏弱
和勤

72.22%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty