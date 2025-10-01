search icon



鉅亨速報

盤後速報 - 幸康(3332)次交易(2)日除息1.1元，參考價53.6元

鉅亨網新聞中心


幸康(3332-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。

首日參考價為53.6元，相較今日收盤價54.70元，息值合計為1.1元，股息殖利率2.01%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/10/02 54.70 1.1 2.01% 0.0
2024/08/05 42.55 1.6 3.76% 0.0
2023/08/07 51.2 2.5 4.88% 0.0
2022/08/04 47.5 1.0 2.11% 0.0
2021/09/30 38.0 1.0 2.63% 0.0

