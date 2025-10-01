盤後速報 - 幸康(3332)次交易(2)日除息1.1元，參考價53.6元
鉅亨網新聞中心
幸康(3332-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。
首日參考價為53.6元，相較今日收盤價54.70元，息值合計為1.1元，股息殖利率2.01%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/10/02
|54.70
|1.1
|2.01%
|0.0
|2024/08/05
|42.55
|1.6
|3.76%
|0.0
|2023/08/07
|51.2
|2.5
|4.88%
|0.0
|2022/08/04
|47.5
|1.0
|2.11%
|0.0
|2021/09/30
|38.0
|1.0
|2.63%
|0.0
