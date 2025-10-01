台灣日亞化學高層異動 台亞副董事長晉升專務取締役
鉅亨網記者吳承諦 台北
台灣日亞化學宣布現任常務取締役戴圳家，將自 2025 年 10 月 1 日起正式晉升為專務取締役，此一職位在日本企業的經營架構中地位崇高，僅次於社長及副社長，負責核心事業的營運與策略決策，並於董事會及常務會議中扮演關鍵角色。
除日亞化學的重要職務外，戴圳家亦兼任台亞半導體副董事長。他積極推動台亞集團深化於半導體產業鏈的整合布局，強化晶圓製造、功率元件與電源管理的技術實力，並積極開拓國際市場，更在跨國合作與人才培育方面投入心力。
憑藉前瞻視野與果斷決策，成功帶領台亞集團在永續發展與智慧製造上取得突破，更使台亞在國際半導體市場中持續保持競爭優勢，對台亞集團長遠發展奠定穩固基礎。
台亞董事長李國光表示，台灣籍高階主管能夠晉升為日商公司專務取締役，在日本企業發展史上具有特殊意義，此舉不僅彰顯台灣專業人才在國際企業中的高度競爭力，更象徵著台日之間持續深化的經濟交流與文化互信。
李國光董事長亦表示未來亦將持續秉持日亞化學會長 小川英治的核心經營方針「努力學習、勤於思考、用心工作，創造世界第一的商品」，帶領集團持續突破創新，邁向更高的成長里程碑，並以長遠宏觀的視野推動集團在全球市場中實現永續價值與領導地位，使台亞在國際半導體市場中持續保持競爭優勢。
