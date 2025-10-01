台灣日亞化學高層異動 台亞副董事長晉升專務取締役

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-01 17:08

台灣日亞化學宣布現任常務取締役戴圳家，將自 2025 年 10 月 1 日起正式晉升為專務取締役，此一職位在日本企業的經營架構中地位崇高，僅次於社長及副社長，負責核心事業的營運與策略決策，並於董事會及常務會議中扮演關鍵角色。

日亞化學宣布戴圳家晉升專務取締役，高度肯定多年經營貢獻。右二為戴圳家。（圖：台亞提供。）

除日亞化學的重要職務外，戴圳家亦兼任台亞半導體副董事長。他積極推動台亞集團深化於半導體產業鏈的整合布局，強化晶圓製造、功率元件與電源管理的技術實力，並積極開拓國際市場，更在跨國合作與人才培育方面投入心力。

憑藉前瞻視野與果斷決策，成功帶領台亞集團在永續發展與智慧製造上取得突破，更使台亞在國際半導體市場中持續保持競爭優勢，對台亞集團長遠發展奠定穩固基礎。

台亞董事長李國光表示，台灣籍高階主管能夠晉升為日商公司專務取締役，在日本企業發展史上具有特殊意義，此舉不僅彰顯台灣專業人才在國際企業中的高度競爭力，更象徵著台日之間持續深化的經濟交流與文化互信。