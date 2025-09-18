鴻海再增資墨西哥子公司25億元 估擴大AI伺服器產能

鴻海 ( 2317-TW ) 今 (18) 日公告，增資墨西哥轉投資 FII AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V.，交易金額 8400 萬美元(約 新台幣 25.3 億元)，市場推估與擴充 AI 伺服器產能有關。

‌



而鴻海在 8 月中甫增資 FII AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 1.68 億美元 (約 新台幣 51.2 億元)，加上此次增資，短短不到 1 個月再度增資，合計總金額達 2.52 億美元，換算 新台幣 約 75 億元。

鴻海去年底宣布與輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 攜手，打造下世代 AI 工廠 (AI Factory)，運用輝達 Omniverse 平台，以數位孿生 (Digital Twins) 技術，在墨西哥及台灣建造工廠。