鴻海再增資墨西哥子公司25億元 估擴大AI伺服器產能
鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海 (2317-TW) 今 (18) 日公告，增資墨西哥轉投資 FII AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V.，交易金額 8400 萬美元(約新台幣 25.3 億元)，市場推估與擴充 AI 伺服器產能有關。
鴻海此次透過子公司 Cloud Network Technology Singapore Pte. Ltd. 取得 FII AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 股權；鴻海說明，取得股權目的為長期投資，資金來源則為自有資金。
而鴻海在 8 月中甫增資 FII AMC MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 1.68 億美元 (約新台幣 51.2 億元)，加上此次增資，短短不到 1 個月再度增資，合計總金額達 2.52 億美元，換算新台幣約 75 億元。
鴻海去年底宣布與輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 攜手，打造下世代 AI 工廠 (AI Factory)，運用輝達 Omniverse 平台，以數位孿生 (Digital Twins) 技術，在墨西哥及台灣建造工廠。
