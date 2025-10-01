鉅亨研報 2025-10-01 11:30

永豐金證券大戶投推「智慧申購」

9月續夯！台股暑期IPO抽籤熱潮延燒- 出國、上班不怕錯過抽籤 (圖:shutterstock)

台股今（2025）年夏天在 AI 與科技雙題材推升下屢創新高，抽籤股也一波波登場，投資人紛紛熱情擁抱抽籤良緣。大型券商永豐金證券致力要持續走在數位科技券商之先，宣布重磅推出「智慧申購」功能，出差沒網路，或是工作太忙無法隨時盯盤，都不用怕錯過抽潛力新股機會！

即日起，旗下「大戶投 APP」用戶能輕鬆掌握潛力新股抽籤機會！ 統計顯示，自 8 月中以來，至少有十多檔熱門抽籤股登場，成為投資圈盛事。以總合格件數來看，這段期間大研生醫（7780）、精成科（6191）、中華資安（7765）等抽籤股都相當熱門；以圈存金額來看，新代（7750）、禾榮科（7799）等也吸引大批抽籤族熱情參與。

根據永豐金證券內部用戶資料顯示，過往積極參與申購客戶態樣，包括 40 歲以下，以及證券戶齡 3 年以下，波段族與存股族皆有。而 40 歲以下年齡中，不乏忙碌上班族 ，甚至常需出國出差，忙碌起來，易錯過抽紅包股時機。

為解決股民的抽籤痛點，永豐金證券宣布自動股票抽籤「智慧申購」功能登場，只要是「大戶投 APP」用戶，提前設定抽籤條件，並在交割帳戶放足夠圈存款，系統就符合用戶設定的監控抽籤條件下，自動幫忙抽籤，功能長達三個月內不中斷執行。簡單 3 步驟啟動「智慧申購」，解決忙碌投資人錯過抽籤機會：

步驟一，打開大戶投 APP，點選總覽的「股票抽籤」捷徑，再選擇「智慧申購」功能。

步驟二，先簽署，再立即設定「申購金額上限」、「價差期待」、「張數設定」等多種條件。

步驟三，決定由系統自動送出委託，或僅接收通知提醒，並於交割帳戶放足夠圈存款。