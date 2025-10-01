〈勞動基金績效〉等數錢！8月淨賺2700億前8月收益率5% 新制勞退每人可分1.7萬
鉅亨網記者張韶雯 台北
迎接十月「開堂紅」！勞動基金運用局今（1）日公布整體勞動基金最新績效，截至 114 年 8 月底，整體勞動基金規模為 7 兆 3,389 億元，累計收益數為 3,422 億元，收益率為 5％，8 月單月收益逾 2,700 億元。新制勞退前 8 月賺 2,237.6 億元，收益率 4.78%，以目前參與收益分配的有效帳戶 1292 萬戶計算，平均每位勞工可分到約 1.7 萬元。
勞動基金若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達 8 兆 134 億元，收益率為 4.95％，收益數為 3,672 億元。
勞動基金重視長期績效，近 10 年（104~114.08）平均收益率為 6.87％，國保基金近 10 年（104~114.08）平均收益率為 7.27％，投資績效穩健。
勞動基金運用局說明，國發會於 9 月 1 日公布 8 月經季節調整後之台灣製造業 PMI 為 47.9％，連續 3 個月緊縮，未來六個月展望指數跌至 37.6％，連續第 5 個月緊縮，來自美國對等關稅公布後，企業尚在觀望關稅談判後續、232 條款實施及終端市場需求反應，採購存貨政策仍趨保守。
勞動基金運用局表示，回顧 8 月市場表現，美國 7 月通膨數據持平未見下滑，然非農就業人數下修，加上聯準會主席鮑爾在全球年度央行年會上釋出政策轉向訊號，美元回落，資金風險偏好升溫。國內方面，AI 與半導體類股持續受到資金青睞，推升臺灣加權指數。
整體而言，8 月市場焦點集中在貨幣政策寬鬆跡象，金融市場延續 7 月漲勢。觀察勞動基金各投資項目收益皆已回穩，惟因外幣計價之國外投資部位均需於月底依匯率進行評價，並將未實現影響數列入評價後收益，在今年以來新台幣升值幅度超過 6％下，帳上未實現評價數影響整體投資收益率。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇