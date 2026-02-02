鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-02-02 11:14

勞動基金運用局今（2）日發布最新業務概況，勞動基金 2025 年績效表現卓越，全年投資收益數達到 1 兆 1177 億元，不僅連續兩年獲利突破兆元大關，更創下歷史新高紀錄，收益率為 16.06%。受惠於台股 12 月改寫最大漲點封關，帶動勞動基金單月進帳 1415 億元，使得截至 12 月底整體規模增至 7 兆 7925 億元。

其中新制勞退基金表現搶眼，全年大賺 7469 億元，收益率為 15.60%，若以約 1272 萬個有效帳戶計算，預計今年 3 月平均每位勞工帳面可分紅約 5.87 萬元，為勞工發放開春大紅包。

2025 年金融市場走勢先抑後揚，整體勞動基金在台股穩健表現支撐下，交出亮眼成績單。在各項基金中，以舊制勞退基金表現最為優異，收益率高達 22.53%；勞保基金收益率則為 15.57%。若加計受託管理的國民年金保險及農民退休基金，總管理規模已達到 8 兆 5293 億元，合計總收益數為 1 兆 2084 億元，整體收益率落在 16.02%，顯見在全球市場劇烈波動下，勞動基金操作績效依然穩健。

回顧 2025 年投資環境，基金局分析指出，上半年面臨美國關稅政策變數及全球經濟成長前景不明等挑戰，金融市場與新台幣匯價皆出現劇烈震盪，增加投資決策難度。所幸隨後關稅議題趨於明朗，加上通膨受控與貨幣政策調整預期，帶動市場信心回溫。特別是台灣半導體及電子產業在全球供應鏈具備關鍵地位，相關類股強勢表現推升大盤指數，成為勞動基金收益成長的重要動能。

基金局進一步說明，勞動基金屬於長期投資，不應僅看短期波動。統計顯示，整體勞動基金近 10 年平均收益率為 8.58%，近 5 年平均收益率更提升至 10.33%；國保基金近 5 年平均收益率也達 10.59%。