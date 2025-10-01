search icon



盤中速報 - 錼創科技-KY創(6854)急拉3.22%報160.0元，成交76張

鉅亨網新聞中心


錼創科技-KY創(6854-TW)近5分K漲速3.22%，01日09:37報160.0元，成交76張，今日漲幅為4.23％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

錼創科技-KY創(6854-TW)近5日股價下跌3.15% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 下跌 2.71%。集中市場加權指數 下跌 1.63%， 短期股價無明顯表現 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-213 張
  • 外資買賣超：-188 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-25 張
  • 融資增減：+19 張
  • 融券增減：+1 張

