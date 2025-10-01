盤中速報 - 錼創科技-KY創(6854)急拉3.22%報160.0元，成交76張
鉅亨網新聞中心
錼創科技-KY創(6854-TW)近5分K漲速3.22%，01日09:37報160.0元，成交76張，今日漲幅為4.23％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
錼創科技-KY創(6854-TW)近5日股價下跌3.15% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 下跌 2.71%。集中市場加權指數 下跌 1.63%， 短期股價無明顯表現 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-213 張
- 外資買賣超：-188 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-25 張
- 融資增減：+19 張
- 融券增減：+1 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 錼創科技-KY創(6854)急拉3.13%報165.0元，成交13張
- 盤中速報 - 錼創科技-KY創(6854)急拉3.13%報165.0元，成交455張
- 盤中速報 - 錼創科技-KY創(6854)股價拉至漲停，漲停價165.0元，成交450張
- 盤中速報 - 錼創科技-KY創(6854)大漲7.33%，報161元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇