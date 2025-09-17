盤中速報 - 錼創科技-KY創(6854)急拉3.13%報165.0元，成交13張
鉅亨網新聞中心
錼創科技-KY創(6854-TW)近5分K漲速3.13%，17日09:00報165.0元，成交13張，今日漲幅為0％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
錼創科技-KY創(6854-TW)近5日股價下跌1.79% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 5.71%。集中市場加權指數 上漲 3.12%， 短期股價無明顯表現 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-536 張
- 外資買賣超：-515 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-21 張
- 融資增減：-154 張
- 融券增減：+17 張
延伸閱讀
