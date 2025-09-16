search icon



盤中速報 - 錼創科技-KY創(6854)急拉3.13%報165.0元，成交455張

鉅亨網新聞中心


錼創科技-KY創(6854-TW)近5分K漲速3.13%，16日11:25報165.0元，成交455張，今日漲幅為10％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

錼創科技-KY創(6854-TW)近5日股價下跌10.45% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 5.29%。集中市場加權指數 上漲 3.3%， 短期股價無明顯表現 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-542 張
  • 外資買賣超：-487 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-55 張
  • 融資增減：-148 張
  • 融券增減：+9 張

集中市場加權指數25629.64+1.07%
錼創科技-KY創165+10.0%

鉅亨贏指標

了解更多

#寶塔翻紅

偏強
錼創KY

88%

勝率

#一紅吃三黑

偏強
錼創KY

88%

勝率

#極短線強勢

偏強
錼創KY

88%

勝率

