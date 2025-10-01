search icon



鉅亨速報

盤中速報 - 三商壽(2867)急拉3.52%報6.15元，成交10,353張

鉅亨網新聞中心


三商壽(2867-TW)近5分K漲速3.52%，01日11:52報6.15元，成交10,353張，今日漲幅為5.13％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

三商壽(2867-TW)近5日股價上漲2.63% ，所屬產業為金融保險業，相關金融保險 上漲 0.71%。集中市場加權指數 下跌 1.63%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-866 張
  • 外資買賣超：-658 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-208 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

