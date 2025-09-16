search icon



盤中速報 - 錼創科技-KY創(6854)大漲7.33%，報161元

鉅亨網新聞中心


錼創科技-KY創(6854-TW)16日11:12股價上漲11元，報161.0元，漲幅7.33%，成交321張。

錼創科技-KY創(6854-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電器電子材料及其他零售批發、國際貿易及智慧財產權。產品設計、其他設計及法令非禁止或限制之業務。電子零組件、照明設備製造。

近5日股價下跌10.45%，集中市場加權指數上漲3.3%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-542 張
  • 外資買賣超：-487 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-55 張
  • 融資增減：-148 張
  • 融券增減：+9 張

