鉅亨速報 - Factset 最新調查：新日興(3376-TW)EPS預估下修至2.92元，預估目標價為309元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對新日興(3376-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.15元下修至2.92元，其中最高估值3.98元，最低估值2.21元，預估目標價為309元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|3.98(4.95)
|14
|16.6
|最低值
|2.21(2.21)
|9.01
|13.02
|平均值
|3(3.28)
|10.87
|15.21
|中位數
|2.92(3.15)
|10.63
|16
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13,970,610
|26,157,000
|31,461,000
|最低值
|11,749,000
|17,835,000
|22,448,000
|平均值
|12,243,950
|21,987,990
|28,346,840
|中位數
|11,924,000
|21,532,000
|31,131,510
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|7.15
|4.3
|8.68
|6.08
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,327,345
|10,067,747
|11,824,698
|12,140,949
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3376/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
