search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：新日興(3376-TW)EPS預估下修至2.92元，預估目標價為309元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對新日興(3376-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.15元下修至2.92元，其中最高估值3.98元，最低估值2.21元，預估目標價為309元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值3.98(4.95)1416.6
最低值2.21(2.21)9.0113.02
平均值3(3.28)10.8715.21
中位數2.92(3.15)10.6316

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值13,970,61026,157,00031,461,000
最低值11,749,00017,835,00022,448,000
平均值12,243,95021,987,99028,346,840
中位數11,924,00021,532,00031,131,510

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS7.154.38.686.08
營業收入
(單位：新台幣千元)		13,327,34510,067,74711,824,69812,140,949

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3376/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
新日興260+9.94%
美元/台幣30.450-0.31%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
新日興

74.07%

勝率

#波段上揚股

偏強
新日興

74.07%

勝率

#法人看好股

偏強
新日興

74.07%

勝率

#投信認養股

偏強
新日興

74.07%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty