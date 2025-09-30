11家銀行力挺！合庫銀主辦喬山健康科技150億聯貸案達陣 超額認購1.55倍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-30 19:25

‌



由合作金庫商業銀行統籌主辦之喬山健康科技 （1736-TW）等值新台幣 150 億元聯貸案，獲得金融同業熱烈支持及踴躍參貸下，最終以 1.55 倍超額認購完成募集，今 (30) 日並於台中裕元花園酒店舉行聯合授信簽約典禮儀式，由合作金庫商業銀行董事長林衍茂代表授信銀行團與喬山集團董事長羅崑泉共同完成聯貸合約簽署。本次聯貸案授信用途主要為償還既有金融負債、充實中期營運週轉金及長期股權投資所需資金，參與融資的銀行計有 11 家。

合庫銀行董事長林衍茂(前右二)代表授信銀行團與喬山集團董事長羅崑泉（前左三）共同完成聯貸合約簽署。（圖:合庫提供）

喬山健康科技自 1975 年成立以來，專注於健身器材的設計、製造與行銷服務，從創業初期的代工服務轉變為自有品牌公司，目前在全球 37 個國家設有 43 個行銷子公司，及 7 座製造廠，銷售網絡遍佈全球，並且在 2020 年併購日本百年品牌富士醫療器（Fujiiryoki），2024 年收購全球第三大家用健身器材 BowFlex 品牌，擴大家用及按摩椅市場的佈局。2025 年適逢喬山 50 週年，喬山將持續專注於健康科技事業的發展，深化提供客戶端更多元服務，提高全球市占率，迎接下一個精彩 50 年。

‌



合庫銀行持續深耕聯貸市場，為臺灣聯貸市場領導業者之一，2024 年度聯貸市場排名帳簿管理行名列前三，憑藉專業的金融能力以及豐富的籌組經驗，為客戶提供量身訂作、客製化的聯貸架構規劃，廣受客戶好評，專業能力深獲肯定。