LG積極布局平台生態系 webOS全球使用裝置突破2.4億台
鉅亨網記者吳承諦 台北
LG 電子持續推動平台式服務轉型，旗下 LG webOS 智慧作業系統全球使用裝置數已突破 2.4 億台，並獲得超過 600 個品牌採用，此系統目前提供超過 4000 款應用程式，涵蓋串流影音、遊戲及教育平台等多元服務。
台灣 LG 董事長鄭淵寬表示，平台式服務是 LG 品牌策略布局的重要環節，透過裝置串連內容、廣告與服務生態，推動營運模式創新轉型。webOS 不僅是作業系統，更是全球智慧平台，展現 LG 在智慧顯示領域的領導地位。
串流影音服務正快速崛起成為家庭娛樂核心，根據獨立顧問諮詢公司 Media Partner Asia 資料，2023 年台灣 OTT TV 付費訂閱戶數達 580 萬戶，正式超越有線電視用戶數，帶動智慧顯示器、智慧螢幕等產品需求成長。
LG webOS 系統已獲 AVFormus 評選為最佳智慧電視作業系統及 iF 設計獎肯定，不僅內建多元串流服務，透過版本更新還可使用 AI 建立個人化設定。2025 年 LG 智慧顯示器系列新品均內建 webOS 25 版本，強化 AI 個人化體驗，包含 AI 聲紋辨識、AI 智慧搜尋等五大功能。
產品應用層面，LG 將 webOS 系統延伸至多元裝置，包含 StanbyME 閨蜜機、Smart Monitor Swing 斜槓機、UltraGear Smart 智慧電競螢幕及 CineBeam 小銀河投影機等。這些產品打破傳統使用框架，讓娛樂體驗不再受限於特定空間。
