鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-09-30 18:30

博泰車聯網科技（上海）股份有限公司 (下稱博泰車聯)(02889-HK)今 (30) 日正式在港交所上市，開啟全球資本市場新旅程，終場收高 53.58% 至每股 157 港元，此次發行 1043.69 萬股股份，每股定價 102.23 港元，募資淨額約 9.19 億港元。

小米是股東、保時捷大單加持！博泰車聯上市首日飆逾53% 港股智慧座艙第一股誕生（圖：Shutterstock）

身為智慧座艙領域的重量級玩家，博泰車聯的市場地位已獲得權威認證。灼識諮詢數據顯示，以 2024 年乘用車智慧座艙域控制器出貨量計，博泰車聯以 7.3% 份額位列中國第三大供應商。2024 年，依搭載高通驍龍 8295 晶片的高階智慧座艙解決方案定點數量，博泰車聯更摘得國內桂冠，技術實力獲主要車廠認可。

‌



亮眼表現背後，是持續成長的出貨數據，2022 至 2024 年，博泰車聯的智慧座艙域控制器出貨量從 48.8 萬台增至 91.5 萬台，年複合成長率達 36.9%，今年前 5 月出貨量 26.6 萬台，年成長 20.4%。

但在高速擴張下，獲利挑戰同樣突出。2022 至 2024 年，博泰車聯營收從 12.18 億元攀升至 25.57 億元 (人民幣，下同)，淨虧損卻從 4.52 億、2.83 億擴至 5.41 億元，三年累計虧損超 12 億元，毛利率也從 14.1% 降至 11.8%。

今年前 5 月，博泰車聯營收 7.54 億元，年增 34.3%，淨虧損 2.2 億元，截至 5 月末現金及等價物仍有 9 億元。

業務層面，博泰車聯聚焦智慧座艙解決方案，2024 年該板塊收入 24.41 億元，佔總營收 95.5%，涵蓋網域控制器 19.6 億元與座艙配件 1.59 億元，智慧網路服務收入 1.1 億元，佔 4.3%。

客戶矩陣中，一汽、東風、上汽等中國三大 OEM 廠商佔據核心位置，其中兩家同時採用其網聯服務，更成功切入國際車企供應鏈，與保時捷的合作便是例證，雙方共同開發的全新一代「中國專屬車載資訊娛樂系統」近期亮相世界新能源汽車大會，協助傳統豪華品牌加速中國化。

回顧發展歷程，博泰車聯 2009 年成立於上海，從車載資訊服務系統起步，逐步成長為智慧座艙領域技術先鋒。博泰車聯創辦人應臻愷曾為廣告人，2001 年創立安瑞索思，2009 年轉型車載賽道。

此前，博泰車聯已完成多輪融資，投後估值曾達 88.72 億元，股東陣容豪華，包括小米、東風、一汽、蘇寧、海爾等產業資本。此次 IPO 引進地平線機器人、黃山 SP 等三家基石投資者，合計認購 4.66 億港元，佔發行規模 43.67%，閉鎖期 6 個月。

目前，智慧座艙賽道正處於高速成長期，博泰車聯憑藉技術累積、客戶資源及量產能力，已在細分領域站穩腳步。

未來，若能持續優化獲利模型、鞏固技術優勢並拓展全球市場，博泰車聯在資本市場的前景或將更受期待。