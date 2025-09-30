遠百徐雪芳：越競爭要越樂觀進取 全台尋覓開新店點機會
鉅亨網記者王莞甯 台北
遠百 (2903-TW) 總經理徐雪芳今 (30) 日指出，儘管國內商場越開越多，使百貨業競爭越來越大，但永遠都要樂觀進取，遠百是永續發展公司，不排除任何新據點的發展可能，其中，在大台中地區會持續尋覓開二店的機會。
徐雪芳表態看好，同業新光三越台中中港店重新開幕後，與台中大遠百再度共榮商圈，「二家店幾乎囊括了全台所有牌子」，商品結構更強、人流回來可以期待。
遠百營運長林彰豐不諱言，百貨店點越開越多，使競爭越來越大，但是要開新店點沒有那麼簡單，還是要做深入的評估。
台中大遠百周年慶第一波活動已於 9 月 18 日開跑，目標全檔期全台 13 家店成長 3%，而各分店目標約成長 3-5%，其中，台中店第一波表現熱絡，成長約 7-8%，仍以一線精品業績表現較佳。
林彰豐進一步提到，由於零售業競爭激烈，今年有提早準備周慶活動，且搭配的信用卡合作較往年更優惠，而普發 1 萬元受到大眾期待，發下來一定有助購物意願提高，尤其年輕人的消費力因而轉強，帶動 3C、運動和餐飲等業種表現可期。
