鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-24 14:58

茂達 (6138-TW) 今 (24) 日針對國巨 (2327-TW) 收購一事公告，指出不排斥對公司有益之事，惟國巨未能進行任何事先對談，深表遺憾，基於公司營運正面展望，已委請會計師事務所出具專家意見，合理收購價格介於每股新台幣 244.65 元至新台幣 256.64 元間，與國巨收購的價格 229.5 元相比，認為收購價格偏低。

國巨非合意收購 茂達：遺憾未事先對談且收購價格偏低。(鉅亨網資料照)

國巨先前宣布，預計以每股 229.8 元現金公開收購茂達最多 2127.72 萬股或 28.5% 股權，最高總金額近 48.9 億元。

茂達指出，公司委請聯捷聯合會計師事務所詹定勳會計師，於 9 月 19 日出具之「茂達電子股份有限公司普通股股權價值之專家合理性意見書」，評價基準日為今年 9 月 10 日，選用市價法及市場法進行衡量計算，並考量收購溢價率調整後，本公司普通股公開收購之合理價值區間約介於每股 244.65 元至 256.64 元間。

因此，茂達認為，本次公開收購價格仍有空間。籲請本公司股東詳閱公開收購人公開收購說明書、公開收購公告及公開收購說明書中所述「參與應賣之風險」以及相關資訊，自行決定是否參與應賣。

茂達指出，國巨此次在公開收購說明書、公開收購申報書及相關公告均顯示，此次收購目的是基於財務性投資，預期藉由本次投資獲得長期穩定之投資收益，並開啟與被收購公司對話之契機，尋求建立雙方合作的基礎及機會。