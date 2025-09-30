貨櫃三雄共同投入5艘船 新闢華北 - 印尼 - 星馬航線

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-30 10:11

‌



為強化亞洲區間航線網絡，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 和萬海 (2615-TW) 今(30) 日宣布合作開拓新航線，10 月 31 日起新增華北 - 印尼 - 星馬航線，貨櫃三雄將共同投入 5 艘 2400-3000 TEU 級船舶營運，提供 35 天巡航的每周固定航班服務。

貨櫃三雄共同投入5艘船 新闢亞洲新航線。(圖：陽明提供)

陽明說明，為因應東南亞新興市場蓬勃發展和區域貿易往來需求， 10 月 31 日起新增華北 - 印尼 - 星馬航線 (North China – Indonesia – Malaysia Service，簡稱 CIM)。

‌



而航線靠港順序為大連 –新港–青島–寧波–泗水 –雅加達 –新加坡 –巴生–高雄–大連。

陽明指出，CIM 航線除可提供華北至印尼直航服務外，配合現有中國 (華中)- 印尼航線 (CTI)，將使中國至印尼的運輸網絡更趨綿密，全方位滿足客戶需求。