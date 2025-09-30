9月消費者信心回升 投資台股信心高漲 衝上今年新高

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (30) 日公布 9 月消費者信心指數 (CCI) 調查結果為 64.69 點，較上月上升 1.38 點，回升至 4 個月來高點，主要是因近期台股衝上史上新高，推升未來半年投資股票時機信心飆升至今年以來高點。