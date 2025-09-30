9月消費者信心回升 投資台股信心高漲 衝上今年新高
鉅亨網記者王莞甯 台北
中央大學台灣經濟發展研究中心今 (30) 日公布 9 月消費者信心指數 (CCI) 調查結果為 64.69 點，較上月上升 1.38 點，回升至 4 個月來高點，主要是因近期台股衝上史上新高，推升未來半年投資股票時機信心飆升至今年以來高點。
此次調查，僅「未來半年投資股票時機」指標上升，本月調查為 51.68 點，月增多達 20.48 點，創今年以來新高。
反觀其他 5 項指標連袂下降，其中，下降幅度最多的指標為「未來半年購買耐久性財貨」，調查為 90.7 點，月減 3.83 點，更創 2020 年 5 月以來新低，反映民間消費力道疲弱。
其次為「未來半年國內經濟景氣」76.18 點，月減 2.99 點，也創 2023 年以來低點；「未來半年家庭經濟狀況」72.54 點，月減 2.61 點。
「未來半年就業機會」調查為 67.07 點，月減 2.05 點；「未來半年物價水準」為 29.95 點，月減 0.77 點，創去年 5 月以來低點。
從絕對水準來看，六項指標均偏向悲觀。
另外，台經中心指出，「購買房地產時機」指標調查為 88.94 點，月減 3.79 點，指數是創 2020 年 4 月調查以來的次低，反映目前房市交投低迷情勢。
