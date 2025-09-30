鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-30 08:19

‌



OpenAI 周一（29 日）在官網宣布推出「即時結賬」（Instant Checkout）功能，允許用戶直接在聊天機器人 ChatGPT 直接購買商品。

OpenAI深耕電商版圖，ChatGPT推出「即時結賬」功能。（圖：Shutterstock）

據美國《CNBC》報導，OpenAI 的「即時結賬」功能，由 Stripe 開發的智慧代理「Agentic Commerce Protocol」提供支援，美國 ChatGPT 用戶可以直接在聊天中從 Etsy 賣家處購買商品。超過百萬 Shopify 商家即將加入。

‌



OpenAI 將從 ChatGPT 完成的交易中收取費用，這意味著即時結賬有望成為該新創公司新的重要收入來源——目前 OpenAI 仍在虧損，因公司正為擴大算力基建持續燒錢。

OpenAI 沒有在聲明中披露具體費用比例，稱費率由公司與 Etsy 和 Shopify 的保密合約決定。OpenAI 表示，Stripe 提供的即時結賬對用戶免費，也不會影響商品價格。

OpenAI 寫道，最新服務象徵代理商務的下一步發展，「ChatGPT 不僅能幫您找到想買的東西，還能幫您執行購買流程。」

對購物者來說，OpenAI 實現了無縫銜接：只需輕點幾下，即可從聊天到結賬。

對賣家來說，這是一種接觸數億用戶的全新方式，同時還能完全掌控他們的支付、系統和客戶關係。

ChatGPT 商務產品負責人 Michelle Fradin 說：「我們對 ChatGPT 的願景是：它不僅僅提供訊息，還要幫助你在現實世界中真正完成事情。」

Fradin 特別提到，ChatGPT 展示的商品來源於全網，排名根據與用戶需求的相關性確定，不受 OpenAI 合作關係影響。

近幾個月來，OpenAI 一直布局電商領域。4 月時，公司在網路搜索工具 ChatGPT Search 中引入商品推薦功能，用戶可以通過 ChatGPT 提供的連結購買商品。

截至 8 月，ChatGPT 的每周活躍用戶數已超過 7 億。Fradin 表示，其中相當大一部分用戶提問與購物或電商相關。

這些問題有時很具體，例如「幫我找一雙黑色靴子」；也可能比較寬泛，比如「如何為 12 個孩子策劃一場生日派對」。