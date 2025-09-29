〈台股風向球〉又有關稅雜音 光輝10月開局恐有漲多拉回壓力
鉅亨網記者王莞甯 台北
台股上周面臨內外資的季底結帳，加權指數仍維持周漲 1.95 點，顯示仍有承接大型法人賣壓的買盤進場，即將進入光輝 10 月，一般認為聯準會可望續降息，挹注資金動能，不過，美國總統川普近日又開始搖起關稅旗幟，半導體關稅或有新的不確定性，再加上美韓雙方達成外匯協議，是否影響我國後續關稅談判的結果或是台北匯市波動，有待觀察。
川普表示，自 10 月 1 日起美國將對部分進口商品加徵關稅；而外媒也報導，川普政府正考慮針對外國電子裝置依照其中的晶片數量來徵收關稅。
台股交易員認為，雖說新的關稅不確定性，不見得會對台灣的護國神山台積電 (2330-TW) 造成影響，但在電子股已漲多的前提下，任何風吹草動都可能令籌碼鬆動，進而造成大盤的震盪。
而台股上周在創下史上新高後，技術面留了長上影線，同時，外資和投信同步賣超，且外資是終結連 3 周買超，賣超金額多集中在聯發科 (2454-TW)、台積電 (2330-TW)、台達電 (2308-TW)、國巨 *(2327-TW) 等中大型權值股，若此情勢短期不變，恐怕 10 月的開局會相對有壓。
所幸，美國 8 月 PCE 與核心 PCE 皆符合預期，一般認為聯準會於 10 月和 12 月將繼續降息，搭配聯準會理事及金融監管副主席鮑曼重申─央行需要果斷降息來抵銷勞動市場風險的說法，台股交易員認為，資金動能是第四季盤面墊高的主要支撐力。
永豐投顧則分析，10 月還有美中領導人 APEC 會面，且第四季是產業旺季，股價慣性是在第四季、第一季攀上高峰，建議投資人繼續偏多操作。
