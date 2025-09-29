〈台股風向球〉又有關稅雜音 光輝10月開局恐有漲多拉回壓力

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-29 11:50

台股上周面臨內外資的季底結帳，加權指數仍維持周漲 1.95 點，顯示仍有承接大型法人賣壓的買盤進場，即將進入光輝 10 月，一般認為聯準會可望續降息，挹注資金動能，不過，美國總統川普近日又開始搖起關稅旗幟，半導體關稅或有新的不確定性，再加上美韓雙方達成外匯協議，是否影響我國後續關稅談判的結果或是台北匯市波動，有待觀察。

光輝10月開局有雜音，靜待關稅議題變化。(鉅亨網資料照)

川普表示，自 10 月 1 日起美國將對部分進口商品加徵關稅；而外媒也報導，川普政府正考慮針對外國電子裝置依照其中的晶片數量來徵收關稅。

所幸，美國 8 月 PCE 與核心 PCE 皆符合預期，一般認為聯準會於 10 月和 12 月將繼續降息，搭配聯準會理事及金融監管副主席鮑曼重申─央行需要果斷降息來抵銷勞動市場風險的說法，台股交易員認為，資金動能是第四季盤面墊高的主要支撐力。