〈熱門股〉國際銅價飆高 第一銅連兩根漲停創半年高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-27 10:30

‌



全球第二大銅礦場印尼格拉斯伯格 (Grasberg) 礦場因意外事故暫時停產，推升國際銅價走揚，LME 銅期貨本周創 16 個月新高，第一銅 (2009-TW) 受此激勵連二天漲停，周五收 41.95 元，創半年新高，周漲 24%。

〈熱門股〉國際銅價走揚 第一銅連2根漲停創半年高

綜合外電報導，印尼格拉斯伯格礦場 9 月初發生大規模泥石流，造成人員死亡及失蹤，格拉斯伯格礦場的擁有者美國自由港麥克莫蘭銅金公司（Freeport-McMoRan Inc）宣布，該礦場暫時停產。

‌



自由港麥克莫蘭公司也指出，由於突發事故，因此可能無法按原訂合約提供銅產量，並下調本季度銅與黃金的產量預期，並預計可能要到 2027 年才能恢復到事故前的生產水平；格拉斯伯格礦場的銅產量約占全球總量的 3%。

受消息帶動，LME 銅期貨周三漲逾 3%，週四更一度觸及 10,485 美元，創 2024 年 5 月以來、16 個月新高，也推升國內銅概念股行情，其中，第一銅被視為銅價上漲最直接受惠者，股價表現最為強勁。