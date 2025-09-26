打破遊戲規則！歐洲9大銀行推歐元穩定幣 挑戰美元穩定幣99%市佔地位
鉅亨網編譯陳韋廷
歐洲多家銀行組成的聯盟打算明年下半年推出一款以歐元計價的新穩定幣，此舉有望吸引對加密貨幣持謹慎態度的歐洲投資人入場，同時有望加速歐元數位化版本的落地進程。
參與聯盟的包括義大利聯合信貸銀行、荷蘭國際集團、德國德卡銀行、西班牙凱克薩銀行等九家歐洲主要金融機構。
荷蘭國際集團數位資產業務負責人 Floris Lugt 表示，這款新穩定幣將提供高效、可編程的點對點支付解決方案，支援全天候全球即時或近即時結算，成本更低且交易透明，「這對國際支付是巨大優勢」。
目前全球穩定幣市場幾乎由美元主導，美元穩定幣佔總市值的 99%(約 2920 億美元），其中泰達幣 (Tether) 市值超過 1720 億美元，USDC 約 740 億美元。
歐洲央行 (ECB) 市場基礎設施與支付顧問 Jürgen Schaaf 今年 7 月曾警告，美元穩定幣的主導恐削弱 ECB 對貨幣環境的掌控力，因此呼籲加大對受監管歐元穩定幣的支持。
這次銀行聯盟的舉措正是在這一背景下推出的。新穩定幣將由聯盟成立的荷蘭公司管理，並獲荷蘭央行牌照監管，納入歐盟《加密資產市場監管條例》（MiCAR）框架，更高的合規要求雖可能讓隱私倡導者和加密貨幣「死忠粉」卻步，但銀行背書的屬性有望提升風險偏好較低的歐洲投資人及機構的信任。
加密貨幣分析師、投資者、Coin Bureau 平台共同創辦人 Nic Puckrin 說，「銀行推出的穩定幣看起來風險更低，更容易獲得零售用戶認可」，並稱這是其搶佔市場的關鍵優勢。
根據花旗報告預測，2030 年全球穩定幣總發行量有望達到 1.9 兆至 4 兆美元。Puckrin 指出，歐洲銀行此舉不僅是搶佔數位資產市場份額，也可能加快數位歐元的推出。ECB 原計畫 2029 年推出數位歐元，但美國《GENIUS 法案》推動美元穩定幣爆發式成長，歐洲銀行必須加速佈局以應對競爭。
Puckrin 還說：「隨著《GENIUS 法案》上路，美元計價穩定幣已獲得合法地位，其市場正迎來爆發式增長，許多美國主要銀行也在研發各自的美元穩定幣。由此來看，歐洲銀行顯然也希望在這一市場中佔據一席之地，並從中獲取潛在利潤，這是合乎情理的。」
對歐洲而言，這項措施更是提升支付自主權的重要一步。在川普政府推動美國數位支付全球主導的背景下，歐洲透過銀行聯盟推出受監管的歐元穩定幣，既能吸引謹慎投資者，也能在美元穩定幣的競爭中爭取話語權。
未來，這款穩定幣能否成功，取決於其能否平衡監管合規與用戶體驗，以及對零售和機構投資者的吸引力，而這也將是歐洲在數位金融領域追趕美元的關鍵所在。
