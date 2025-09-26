鉅亨速報 - Factset 最新調查：MINISO Group Holding Ltd - ADR(MNSO-US)EPS預估下修至1.28元，預估目標價為29.09元

search icon



根據FactSet最新調查，共25位分析師，對MINISO Group Holding Ltd - ADR(MNSO-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.32元下修至1.28元，其中最高估值1.64元，最低估值1.07元，預估目標價為29.09元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.64(1.64)1.982.33
最低值1.07(1.09)1.351.56
平均值1.29(1.3)1.651.98
中位數1.28(1.32)1.661.98

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值32.25億39.16億46.31億
最低值30.57億36.35億40.59億
平均值31.47億37.38億43.43億
中位數31.53億37.16億43.25億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-0.690.320.561.17
營業收入13.70億15.62億21.55億23.61億

詳細資訊請看美股內頁：
MINISO Group Holding Ltd - ADR(MNSO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

